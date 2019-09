So wirst du eingewachsene Haare an allen Körperstellen wieder los

„Natürlich reizt es die Haut, wenn du dich den ganzen Tag über in enger Unterwäsche bewegst, die auf der Hautoberfläche reibt“ sagt Jodi Shays, Kosmetikerin und Gründerin von Queen Bee Salon & Spa . „Der Follikel reagiert nicht nur mit Schwellungen, er schließt als Folge davon auch alles ein, was in der Nähe liegt. Das ist in erster Linie das Haar, was dazu führen kann, dass es sich nach innen lockt.“ Aber auch Öl oder abgestorbene Hautschüppchen können zu Hautreizungen führen. Regelmäßiges Peeling und Eincremen können das verhindern.