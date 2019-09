Eingewachsene Haare: Woher sie kommen & wie du sie schnell wieder los wirst

Was fällt denen eigentlich ein? Aber: Deine Haare wollen gar nicht unbedingt einwachsen, haben manchmal aber keine andere Wahl. Die zwei Hauptursachen für das Einwachsen von Haaren liegen in deiner Pflegeroutine verborgen. Ständige Haarentfernung (Rasieren, Epilieren und Wachsen) ist sowohl bei Frauen als auch Männern die häufigste Ursache für die kleinen Entzündungen. Bei jeder Rasur wird das einzelne Haar abgeschnitten und leicht angeschrägt. So ist dann die Haarspitze durch den größeren Durchmesser spürbar dicker und härter (das lässt unsere Haare auch optisch mehr hervortreten, weshalb sich das Gerücht, durch Rasieren würde die Haare dichter wachsen, hartnäckig hält wie Dreck am Schuh).