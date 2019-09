So epilierst du die Intimzone ohne Schmerzen

Machen wir uns nichts vor, das erste Mal Epilieren ist kein Zuckerschlecken. Nicht nur, dass man keine Ahnung hat, was da gleich auf einen zukommt, obendrein tut es bei der ersten Behandlung auch noch besonders weh. Dabei werden nämlich alle Härchen auf einmal entfernt, was die Behandlung so schmerzhaft macht. Je öfter du Beine, Bikinizone und Co. epilierst, desto ungleichmäßiger wachsen die Haare jedoch nach und der Schmerz wird geringer. Durchhalten lohnt sich, versprochen.