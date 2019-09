Früher war nicht unbedingt alles besser. Klar, die Menschen haben sich mehr in die Augen gesehen, es gab keinen Donald Trump und Filme mit Robin Williams. Doch ich möchte an dieser Stelle die kecke Behauptung aufstellen, dass es niemals eine solche Auswahl an Highendtechnik für das persönliche Beauty Treatment zu Hause gab, wie zur Zeit.