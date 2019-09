Herbstmüdigkeit? Diese Produkte sorgen für wache Haut in nur 5 Minuten

Die Sonne lässt sich nur selten blicken, also gibt es auch weniger wichtiges Vitamin D für unseren Körper. Trockene Heizungsluft und feuchtkaltes Schmuddelwetter tun ihren Rest. Und schließlich wird unsere Gesichtshaut permanent von kratzigen Schals und Rollkragen belästigt. Was tun? Gerade jetzt ist das Peelen die ultimative Geheimwaffe für eine gepflegte Haut, die die nachfolgende Pflege optimal aufnehmen kann. Abgestorbene Hautschüppchen, Dreck und Make-Up-Reste werden abends mit einem Salycilpeeling entfernt. Über Nacht können wir unsere Gesichtshaut quasi im Schlaf aufpolstern und mit allen nötigen Nährstoffen versorgen. Am Morgen greifen wir ein wenig in die Trickkiste, um strahlend in den neuen Tag zu starten.