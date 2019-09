So kannst du den heißesten Beauty-Look aus Paris mit Drogerieprodukten nachstylen

3. Lippe in die Mitte: Die Lippen stehen dank umgekehrten Ombre-Effekt im Mittelpunkt. Also werden sie zur Mundmitte hin dunkler. Zuerst wird der Ultimate Colour in 480 aufgetragen, dann folgt das Liquid Lip Powder in Ultra Matt in 120 zur Lippenmitte und an den Konturen das Ultra Matt in 070. Mit dem Velvet Matt Lip Pencil Colour & Contour in 070 kann man dem dunklen Ton noch mehr Tiefe verleihen. Der Strobe To Glow Highlighter Stick in 030 sorgt für ein wenig Shine. Rotes Glitzerpigment kann dann als krönender Abschluss aufgetragen werden. Klingt nach vielen Schritten, doch dieser Look ist ein wenig Aufwand definitiv wert.