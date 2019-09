5 Gründe, weshalb ich meine Achselhaare wachsen lasse

Warum rasieren sich bis heute noch so viele Frauen die Achseln? Die meisten sagen, es sei hygienischer, es würde weniger riechen und sie fänden es selbst ästhetischer. Die fehlende Hygiene ist dabei übrigens ein Mythos. Sich die Achselhaare nicht zu rasieren, ist nicht weniger hygienisch. Womöglich hängt sich der Geruch in den Haaren fest, aber wen es stört, kann immer noch zum Deo zurück greifen. Im Endeffekt ist es doch so, dass der Kontrast zwischen Männern und Frauen, die sich rasieren, so extrem ist, dass das nicht der einzige Grund sein kann.