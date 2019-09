Sex and the City ist schuld. Mal wieder! Denn die Kultserie um Carrie, Charlotte, Samantha und Miranda hat nicht nur Hypes rund um Manolo Blahnik Heels, Cupcakes von der Magnolia Bakery und begehbare Kleiderschränke so groß wie ein durchschnittliches Singleapartment, sondern auch um Brazlian Waxing ausgelöst. In der Folge “Sex and Another City” probiert Carrie den intimen Kahlschlag in L.A. aus und fühlt sich kurz danach einerseits ihrer Schamhaare beraubt, andererseits aber auch wie Sex auf zwei Beinen.



Nach meinem letzten, ausgiebigen SATC-Marathon entschied ich mich also dafür, es meiner Serienheldin gleich zutun und einen Waxing-Selbstversuch zu starten. Also nichts wie hin zum nächsten Studio, von denen es in den meisten großen deutschen Städten mittlerweile diverse Filialen gibt. Oft braucht man sogar nicht mal einen Termin und kann ganz einfach spontan vorbeischauen. Das ist vielleicht auch besser so, denn wenn man sich die ganze Sache länger überlegt, würde man womöglich doch noch einen Rückzieher machen. Rasieren tut’s doch auch oder ist das länger anhaltende, glatte Gefühl den Aufwand wirklich wert?