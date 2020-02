Dr. Mayou erwähnt zum Beispiel die Antibabypille, erklärt aber auch, dass es eine “hautfreundliche“ sein sollte. „Du brauchst unbedingt die richtige Pille“, sagt sie. „Zu den hautfreundlichen Pillen gehören Yasmin oder Cilest. Aber dein*e Dermatolog*in oder Gynäkolog*in wird mit dir über die verschiedenen Möglichkeiten sprechen und eine Therapie ausarbeiten, die am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Bis du eine Besserung siehst, dauert es aber mindestens sechs Monate, denn dann wirken die Hormone auch auf die Talgproduktion. Am besten ist also eine Kombination von topischen Mitteln und der Pille. Manchmal können auch Antibiotika gegen Akne helfen. Die nimmst du meistens für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten.