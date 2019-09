Was gegen hormonell bedingte Akne hilft, damit deine Haut nicht mehr verrückt spielt

Isotretinoin wird zur Aknebehandlung eingesetzt, insbesondere in schweren Fällen und nachdem andere Therapien keinen Erfolg gezeigt haben. Sowohl in Tablettenform als auch in Cremes und Gels ist Isotretinoin erhältlich. Der Wirkstoff gilt jedoch als umstritten, Grund hierfür sind die starken Nebenwirkungen, die auftreten können. Trockene Haut, Entzündungen, Hautschuppungen, Rötungen und Hautausschlag sowie Leberfunktionsstörungen und Kopfschmerzen sind nur einige davon. Deswegen sollte die Therapie unter strikter Beaufsichtigung eines Dermatologen durchgeführt werden. Und was bewirkt dieser Wirkstoff? Er hemmt die Talgbildung und begünstigt die Erneuerung der Haut, sodass die Poren nicht so schnell verstopfen.