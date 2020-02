Beauty-Microdosing: Dieser Trend könnte deine Haut verwandeln!

Vitamin C empfehlen Expert*innen oft Menschen, die sich strahlende Haut wünschen und etwas gegen die Effekte der Luftverschmutzung tun wollen. Solltest du es jedoch noch nicht so richtig gewöhnt sein, kribbelt oder juckt deine Haut eventuell ein bisschen, wenn du Produkte verwendest, die Vitamin C enthalten. Fang also am besten mit kleinen Mengen an und steigere dich mit der Zeit. Dafür eignet sich beispielsweise super das Distillery Vitamin C-Shot Puder : Gib einfach ein bis zwei Prisen in deine Lieblingscreme, vermische das Ganze und trage es auf. „Wir verwenden gern konzentrierte Inhaltsstoffe“, sagt Gina Ghura, Avons Executive Director of Future Innovation, als wir sich fragen, was sie vom Microdosing-Trend halt. „Es muss nicht immer eine Kapsel oder ein Serum sein. Und weil dieses Pulver so potent ist, brauchst du nur sehr wenig davon verwenden. Konzentrierte Produkte wie dieses halten oft länger und sind deswegen meist nachhaltiger.“