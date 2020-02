Beauté : une peau plus belle (& vite) grâce au microdosage

Lorsqu'il s'agit d'ingrédients de soins de la peau à la fois puissants et riches — on pense notamment au rétinol , aux acides exfoliants et à la vitamine C — il est très facile d'en faire trop. La promesse d'une peau plus claire, plus lumineuse et plus lisse peut nous pousser à choisir le plus haut pourcentage possible pour les produits en vente libre et à utiliser ces produits quotidiennement. Irritations, démangeaisons, tiraillements, rougeurs, sécheresse et brûlures de la peau sont souvent le lourd prix à payer — et il n’en faut pas plus pour rebuter certains.