Même si vous ne présentez aucune tâche brune ni peau qui pèle, l'exposition au soleil entraîne une perte progressive d'hydratation. Résultat : la peau perd en élasticité, en douceur et en éclat. C'est pourquoi les dermatologues recommandent d'exfolier une ou deux fois par semaine - sauf si vous présentez un coup de soleil ou des irritations. « Exfolier permet de se débarrasser des peaux mortes des cellules » dit le Dr Mark, qui recommande d'utiliser des exfoliants doux comme l'acide lactique. « Evitez absolument les exfoliants et autres peelings en cas de sécheresses, rougeurs ou inflammations », dit le Dr Mark.

En plus d'exfolier, le Dr Mark recommande d'ajouter des antioxydants à votre routine automnale de soins de la peau. Ces antioxydants, comme les vitamines C et E, peuvent aider à réparer les cellules endommagées de la peau. Mais le plus important, c'est de continuer à utiliser un écran solaire, même lorsque la température baisse, car les rayons UV sont présents toute l'année - et votre protection solaire devrait l'être aussi.