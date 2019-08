Pourquoi est-ce qu'on vous raconte tout ça au juste ? Parce qu'on se demande si le chercheur qui a trouvé une alternative au rétinol a eu la même réaction. C'est vrai après tout : quand on pense que le rétinol est le soin local le plus efficace contre les rides et le vieillissement de la peau, MAIS qu'il s'accompagne d'une série d'effets secondaires, il y a de quoi déboucher une bouteille de champagne là tout de suite. Car ça y est. On a enfin trouvé un produit contre les rides qui n'irrite pas, ne rend pas sensible au soleil et peut être utilisé pendant la grossesse. J'ai nommé : le bakuchiol. L'ingrédient naturel qui se rapproche le plus du rétinol en terme d'efficacité, ses inconvénients en moins.