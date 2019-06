Wenn du dich einer Laserbehandlung unterzogen hast, solltest du deine Haut danach schonen. „Tue am besten so, als ob du einen Sonnenbrand hast. Denn auch wenn deine Haut augenscheinlich normal aussieht, also keine Rötungen oder Hautirritationen aufweist, ist sie durch den Laser gereizt und benötigt Zeit, um sich zu erholen“, betont Thomas. „Würdest du mit einem Sonnenbrand in die Sauna gehen oder ein Peeling benutzen? Wahrscheinlich eher nicht. Gehe also sehr sanft mit deiner Hand um. Ich rate normalerweise sogar dazu, zwei Tage lang kein Sport zu machen oder sich starker Hitze auszusetzen – also lieber keine heißen Duschen oder lange Stunden in der Badewanne.“