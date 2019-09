Das Problem bei absolutem Verzicht? Sich etwas komplett zu verbieten führt meist nur dazu, dass man noch mehr Lust darauf bekommt, was wiederum Binge-Essen, also übermäßigen Konsum und im schlimmsten Fall ein langfristig gestörtes Essverhalten zur Folge haben kann. Fakt ist, unser Körper braucht Zucker. Ist dieser in seiner reinen Form in Lebensmitteln, wie frischem Obst, verarbeitet, kann er durchaus einen relevanten und wichtigen Platz im Ernährungsplan einnehmen. Unserem Hirn wird nur dann ein Streich gespielt, wenn Zucker plötzlich dort auftaucht, wo er nun wirklich nichts zu suchen hat – als Zuckerzusatz in Salat zum Beispiel. Und so konsumieren wir häufig viel mehr davon, als wir vermuten würden, was wiederum die Balance im Körper stört und man am Ende nicht mehr weiß, ob man wirklich hungrig ist oder „nur“ Heißhunger hat.