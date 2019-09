Nur diese chinesische Gesichtsbehandlung konnte meine Akne heilen

Andere gua sha Gurus schwören genauso auf die Methode. „Gua sha ist schnell meine Lieblingsgesichtsbehandlung geworden“, sagt Laurel Shaffer, Gründerin der beliebten kalifornischen Kosmetikmarke Laurel Whole Plant Organics . „Muskelverspannungen, steife Faszien, und verkrampfte Lymphen sind drei der Hauptursachen für alternde Haut, die klinische Hautpflegeprodukte nicht behandeln.“ Die New Yorker Promi-Kosmetikerin Cecilia Wong, die unter anderem Uma Thurman behandelt, ist schon seit Jahren begeistert von der Therapie. „Was ich am meisten an gua sha liebe ist, dass die Ergebnisse sofort erkennbar sind, und das kann man nicht über jede Behandlung sagen“, sagt Wong, die gua sha das erste Mal mit 10 Jahren bei sich selbst ausprobierte. „Nach gua sha ist mein Gesicht gestrafft und sämtliche Schwellungen verschwinden.“