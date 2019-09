Wie du einen Vitamin-D-Mangel erkennst & was du dagegen tun kannst

Dr. Cohen empfiehlt, die Haut mindestens zehn Minuten am Tag der Sonne auszusetzen, damit der Körper Vitamin D produzieren kann. Du solltest natürlich trotzdem Sonnenschutz verwenden, um Sonnenbrand zu vermeiden. Menschen mit dunklerer Haut nehmen weniger UVB-Strahlen auf und produzieren deswegen weniger körpereigenes Vitamin D als hellhäutige Menschen. Außerdem ist man in kühleren Klimazonen in der Regel wesentlich weniger Sonnenstrahlung ausgesetzt als in Äquatornähe, sodass beispielsweise Menschen in den skandinavischen Ländern ihren Vitamin-D-Haushalt nicht ganzjährig ausschließlich über die Sonne regeln können.