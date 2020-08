Mücken scheinen auch beim Blut ihre Vorlieben zu haben – das haben Wissenschaftler*innen im Institut of Pest Control Technology in Japan herausgefunden. Besonders gern mögen die Mini-Vampire das Blut von Menschen mit der Blutgruppe 0. Für die Studie hielten sich Testpersonen verschiedener Blutgruppen in einem Raum mit Tigermücken auf. Nach 64 Durchläufen wurde dann nachgezählt, wie oft die Menschen der jeweiligen Blutgruppen von den Mücken gestochen wurden. Herauskam, dass diejenigen mit der Blutgruppe 0 doppelt so oft gestochen wurden wie die anderen.