Gerade auf der Arbeit angekommen fällt dir auf, dass du vergessen hast Deo aufzutragen. Jetzt hast du zwei Optionen: Entweder bist du so gut ausgestattet und hast ein Deo in deiner Tasche parat oder aber du kannst den ganzen Tag die Arme fest an den Seiten halten und hoffen, dass deine Achseln nicht riechen. Ich schwitze besonders viel und habe mittlerweile gleich mehrere Deos immer griffbereit: Eins in der Wohnung, eins im Büro und eine Miniflasche in der Handtasche für unterwegs. Und trotzdem passiert es, dass sich immer wieder ein Schweißfleck bildet und mir durch einen strengen Geruch den Tag ruiniert.