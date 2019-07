Vor einiger Zeit sah ich einen Comic in meinem Facebook-Feed mit dem Titel You Should’ve Asked (Fallait Demander). In dieser kleinen Illustration wurde über die mentale Belastung, die viele Frauen und vor allem Mütter mit sich tragen, gesprochen. Die Autorin, die sich einfach nur Emma nennt, erklärt die mentale Belastung damit, dass Frauen sich immer an alles denken müssen (vor allem was den Haushalt angeht), weil ihr Partner nicht daran denkt. Was auf Dauer ganz schön anstrengend sein kann. Kritisieren würde ich nur die Tatsache, dass in dem Cartoon zwei heterosexuelle Erwachsene mit mittelständigen Gehältern in einer Beziehung dargestellt sind.