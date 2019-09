Armes Deutschland – So hart ist es für alleinerziehende Mütter wirklich

Weiß die Regierung nicht, wie es in Deutschland wirklich aussieht oder will sie es nur nicht kommunizieren? Der Armuts- und Reichtumsbericht 2017 der großen Koalition, das Dokument über die Lebenslagen in Deutschland, verärgert nämlich viele. Oder besser gesagt, ignoriert er die ärmlichen Zustände Einiger. So liest sich das Ergebnis, als ginge es allen in diesem Land gut. Von extremer Armut und Chancenungleichheit will man in der Analyse nichts wissen.