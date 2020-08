Si vous constatez que les moustiques ont tendance à faire de vous un festin durant un cours de yoga en plein air ou après une séance de jogging, il se peut que votre sueur en soit la cause. Nous avons tou·te·s un mélange unique de composés chimiques dans notre sueur, mais des recherches ont montré que la combinaison d'humidité et d'acide lactique, qui est sécrétée dans votre sueur, semble vous rendre encore plus attirant·e pour la plupart des espèces de moustiques. Et si vous êtes une personne qui transpire plus que la moyenne, cela peut aussi faire de vous une cible privilégiée.