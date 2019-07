Wenn du im Winter krank wirst, liegt das meistens an einem Rhinovirus. Der gehört zu den am weitesten verbreiteten Erregern und führt zu einer Grippe, wie sie im Buche steht. Wenn es wärmer ist, steckst du dich meistens mit einem sogenannten Enterovirus an. Das ist ein Virus, der einen grippalen Infekt verursacht. Meistens sind dieser Infekt nicht so schlimm wie eine richtige Grippe, aber er kann auch lästig und unangenehm sein. Die Ansteckungszeit mit dem Enterovirus ist ziwschen Juni und Oktober am höchsten – also eben in der Sommerzeit.