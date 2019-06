Ist Gurkenwasser wirklich gesünder als normales Wasser?

Wie du bestimmt schon wusstest, bestehen Gurken zum Großteil aus Wasser. Genauer gesagt sind es sogar 95 Prozent ! Allzu viel Raum für Nährstoffe bleibt da also nicht. Zwar enthalten sie Vitamin K (das zum Beispiel für die Blutgerinnung verantwortlich ist) und Kalium (unter anderem gut für die Regulation des Wasserhaushaltes und Weiterleitung von Reizen), aber im Gurkenwasser kommt davon nicht so viel an. Tatsächlich landen da nur Spuren der Nährstoffe und Vitamine, sagt Malina Malkani , Sprecherin der Academy of Nutrition and Dietetics.