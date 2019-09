Wenn du dich mit dem Thema Inhaltsstoffen in Hautpflegeprodukten beschäftigst, kommst du an Vitamin A (daraus wird Retinol gewonnen) und Vitamin C nicht vorbei. Ersteres trägt zur Zellerneuerung bei, minimiert Falten, wird bei Hyperpigmentierung eingesetzt und zur Behandlung von Akne verwendet. Vitamin C dagegen lässt die Haut strahlen und schützt vor Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung und Infrarotstrahlung . Eine solide Hautpflegeroutine sollte beide Stoffe enthalten und auf Vitamin C am Morgen und Vitamin A am Abend setzen (und nicht den Sonnenschutz vergessen!). So weit, so gut. Doch das ist natürlich nur der Anfang. Welche Inhaltsstoffe deine Haut außerdem benötigt, hängt beispielsweise davon ab, ob sie ölig, sensibel oder trocken ist. Hier kommt Vitamin K ins Spiel. Es ist zwar noch nicht in allzu vielen Produkten enthalten, soll aber vor allem bei entzündlichen und trockenen Stellen helfen. Klingt erst Mal vielversprechend, aber was steckt wirklich dahinter?