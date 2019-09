Retinol – klingt nach Arztpraxis, ist aber das Wundermittel gegen Hautalterung

Produkte mit Retinol können also die Spannkraft unserer Haut erhöhen, füllen die Kollagenschicht wieder auf, wirken Erschlaffen entgegen und kümmern sich quasi nebenbei noch um Hautunreinheiten und Alterflecken. Klingt alles ziemlich verlockend, richtig? A Retinol kann in verschiedenen Formen zu uns kommen: Als Retinsäure, die verschreibungspflichtig ist und durch die Säure zu Hautreizungen führen kann. Hier gut darauf hören, was der Hautarzt / die Hautärztin für Anwendungshinweise gibt. Ganz ohne Rezept wander Retinol in 0,3-prozentiger Konzentration über die Ladentheke. Auch hier empfiehlt es sich, das Produkt für etwa einen Monat nur zwei Mal in der Woche anzuwenden, um sicher zu gehen, dass sie Haut nicht zu sehr gereizt wird. Bei guter Verträglichkeit kann die Anwendung ausgeweitet werden.