Vitamin C für die Haut: 3 Produkte, die eine pflegende Wirkung haben können

Und jetzt alle! Das hohe C wurde uns schon von klein auf als gesunder Saft verkauft und bis heute lieben wir Vitamin C. Auch ohne high zu sein. Am liebsten natürlich frisch gepresst aus Zitrone oder Orange, gerne auch als kleiner Snack in Form einer haarigen Kiwi oder wenn's nicht anders geht als Nahrungsergänzung. Mit Vitamin C bleiben Erkältung und Grippe selbst im fiesesten Winter meistens fern. Doch der Nährstoff ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil gesunder Ernährung. In der Hautpflege ist Vitamin C ein ebenso angesagter Inhaltsstoff wie Hyaluron oder Retinol . Vielleicht findest du ein Vitamin C Serum deswegen auch in der Apotheke.