Und ganz ehrlich, was sind schon einige Euro mehr, wenn es um den Schutz deiner Haut geht? Zwar steht eine Sonnenallergie nicht in direktem Zusammenhang mit Hautkrebs, aber jede Schädigung der Haut kann sich auch nach mehreren Jahren noch rächen. Und darauf solltest du es wirklich nicht ankommen lassen. „Ein Sonnenbad von 30 Minuten ist vollkommen ausreichend, um unsere Vitamin-D-Depots wieder aufzufüllen“, so Melanie. Also denke neben ausreichend Sonnenschutz am Strand auch daran, hin und wieder auf die Uhr zu schauen.