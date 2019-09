5 Fächer, die dich durch die Hitze bringen & dabei auch noch gut aussehen

Fächer scheinen seit Marie Antoinette in der Versenkung verschwunden und setzen jetzt dank 35 Grad zum Comeback an. Klimaanlagen und Ventilatoren haben sie zuletzt überflüssig gemacht. Dabei wirkt es unfassbar lässig bis verführerisch, wenn du dir in der Bahn oder im Café entspannt Luft zu fächelst. Nebenbei machst du dir deine Sitznachbarn zu Freunden und die Umwelt wird auch noch geschont. Welche fünf Modelle dich jetzt durch die Hitze und deinen Look voranbringen, siehst du in unserer Slideshow. Das Marie-Antoinette-Feeling gibt's inklusive!