7 wunderschöne Sandalen für breite Füße

Sitzt, wackelt und hat Luft? Diesen Satz können Menschen mit breiten Füßen eher selten mit „Ja” beantworten. Denn wenn der Spann nicht gerade schmal ist, sitzt der Schuh meist eher zu fest oder drückt sogar, statt dass das neue Modell der Begierde dem Fuß Raum lässt. Die Suche nach der perfekten Sandale für einen entspannten Sommer im Park, auf dem Rad oder am Strand wird so häufig zur mühsamen Odyssee, denn nicht nur geschlossene Designs sorgen für fiese Druckstellen und schmerzende Blasen. An solchen Problemen können auch zarte Riemchen oder elegante Schnürungen schuld sein.