Fast wie barfuß: Geflochtene Schuhe machen deinen Sommerlook jetzt perfekt

Mit hübschen Korbtaschen extravaganten Sonnenbrillen und bunten Blümchenkleidern sind wir schon jetzt wunderbar auf die warmen Tage vorbereitet. Was fehlt, um den perfekten Sommerlook komplett zu machen? Die passenden Schuhe natürlich! Und diese fallen in diesem Jahr so luftig aus wie nie: Leichte Naturmaterialien tragen wir ab sofort nämlich nicht nur als Accessoire über dem Arm, sondern ebenfalls an den Füßen.