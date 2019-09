Die Haarspangen aus deinen Kindertagen feiern jetzt ihr modisches Comeback

Die meisten erinnern die niedlichen Haaraccessoires mit Sicherheit an ihre Kindergarten- oder Grundschulzeit, als die kleinen, glitzernden Plastikhaarspangen eine Dauerkarte für den Aufenthalt auf unseren Köpfen besaßen. Das trifft sich sehr gut; man sollte an die Sache ohnehin mit dem Mindset einer Achtjährigen herangehen: Dieser Trend lebt förmlich von einer großen Portion Nostalgie und außerdem macht eine gewisse Unbedarftheit in der Platzierung der kleinen Schmuckstückchen die Sache erst richtig charmant. Siehe Caroline Brasch , die sich ihre Exemplare schmerzlos einfach an den Kopf klemmt. Sieht auf Instagram natürlich super aus, könnte im echten Leben eventuell etwas verquer rüberkommen, was aber mit Sicherheit eine Menge Spaß bereitet.