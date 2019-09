10 Sandalen, die du jetzt schon tragen kannst, ohne kalte Füße zu bekommen

Mache ich mich nun zum Gespött der Leute, wenn ich in Sandalen die Kastanienallee hinunterlaufe? Sind meine Zehen bis zum Mittagessen schon blau vor Kälte? Oder habe ich, ganz im Gegenteil, Hitzestau in meinen viel zu warmen Sneakern? Der Frühling ist immer wieder die Zeit, in der man sich eigentlich nur jeden Morgen komplett falsch entscheiden kann. Da ich mich aber nun, da fast die Hälfte des Jahres 2018 schon wieder vorbei ist, weigern werde, auf leichte Schuhe zu verzichten, habe ich zehn Sandalen-Modelle herausgesucht, die Sommerfeeling am Fuß verbreiten und bei denen man gleichzeitig auch für plötzliche Temperatureinbrüche gut gewappnet ist. Ausnahmen sind freilich Blizzards oder ein Monsun.