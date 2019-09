8 Sommerhüte, die dich sofort an die Côte d'Azur beamen

Sommerhut auf, gut drauf? Diese einfache Formel funktioniert zwar selbst im Sommer nicht für jede*n und trotzdem kann eine ausladende Kopfbedeckung mindestens den Look bereichern. Außerdem spenden gerade Sommerhüte mit breiter Krempe genug Schatten, um selbst die Mittagspause leger im Park in der Sonne zu verbringen. In Gedanken kannst du dich samt deinem Sommerhut von dort an die Côte d'Azur beamen. Immerhin haben überdimensionale Strohhüte dort spätestens seit Brigitte Bardot in den 70ern noch heute von Mai bis September Hochsaison.