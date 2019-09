11 fabelhafte Blumenkleider, die nicht nach Tischdecke aussehen

Egal ob mit Trägern, in Wickeloptik oder maxilang; das Muster darf blühen, doch leider erinnern viele Varianten verdächtig an die Tischdecke, die du beim letzten Picknickausflug dabei hattest. Auch Verwechslungen mit den Vorhängen deiner Oma sind nicht immer ausgeschlossen. Farbe und Blumen machen meist den Unterschied. Ein genauer Blick aufs Muster sollte vorm Zuschlagen also drin sein. Wenn dir dafür aber die Zeit fehlt, dann schau dir einfach unsere Slideshow an. Dort findest du elf Blumenkleider, die ganz ohne Tischdeckenverwechslungsgefahr auskommen. So kannst du das nächste Picknick ganz entspannt genießen.