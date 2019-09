Trendfarbe Hellgelb: 5 Outfitideen beweisen, wie vielseitig der Sommerton ist

Das Tolle an Trendfarben ist, dass man immer wieder einen Anreiz findet, sich außerhalb der Komfortzone von Schwarz oder Weiß zu kleiden. Das nicht so Tolle an Trendfarben ist, dass sie schon auch mal eher problematisch sind (Neongelb, anyone?), und dass sie natürlich oft nicht so lange währen, wie der „Trend“-Zusatz im Namen schon verrät.