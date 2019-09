Diese 6 Farbkombis kosten dich Mut, aber der Winterblues bleibt garantiert aus

In einer Welt, voller dunkler Winterkleidung, sei der Farbklecks und nutze den verhangenen Himmel, um noch mehr zu leuchten! Und wer hat eigentlich gesagt, dass Knallfarben nur im Sommer funktionieren? Niemand, also. Wir zeigen euch die knalligsten Colour-Blocking-Looks für den Herbst. Ob Ton in Ton oder kompletter Farbenclash. Wem ein wenig Understatement mehr liegt, der kombiniert einfach eine kräftige Farbe mit einem dunklen Blau oder Schwarz und nähert sich dem Thema Step by Step.