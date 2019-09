Von Gold bis Kastanie: An der Herbstfarbe Braun kommst du nicht mehr vorbei

Kunstunterricht in der Grundschule, Farbenlehre. Wer erinnert sich noch? Mischen wir Blau mit Gelb, so kommt Grün heraus. Mischen wir Weiß und Schwarz, ergibt es Grau. Langweilig! Wie wahrscheinlich jedes naseweise Kind dachte ich damals, ich wäre besonders schlau, wenn ich einfach alle Farben mische, die mein Tuschkasten hergibt. In Gedanken schon beim schillernden Regenbogen, wurde also gemischt, was das Zeug hält und … das Ergebnis war mehr als ernüchternd. Kein strahlender Regenbogen schimmerte mir entgegen, sondern eine braune Pampe.