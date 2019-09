Trendfarbe Rot – 5 Lieblingsoutfits, die nicht direkt an Feuerwehr erinnern

Was mir persönlich an Rot so gut gefällt, ist erstens die Tatsache, dass die Grundfarbe wirklich jeder*jedem steht. Zweitens ist es eine Farbe, die sehr vielseitig ist, was die Kombination mit anderen Farben angeht. Mit Rot wird es also nie langweilig. Was will man mehr? Im Zusammenspiel mit Rosa etwa, fängt es vor unseren Augen an zu flimmern. Und kombiniert man Rot zu Mintgrün, wirkt das so unerwartet ausgewogen, dass zumindest ich ganz beseelt bin von dem Anblick.