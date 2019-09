Nachdem uns die Farbe Greenery im letzten Jahr mit poppigen Akzenten in Design und Mode überraschte, gibt Pantone nun die Farbe des Jahres 2018 bekannt. Ultra Violet kommt im Vergleich zu seinem Vorgänger gedeckter, mystischer und dominanter daher. So steht die mutige Farbe schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts für Emanzipation und Frauenliebe. Ihren Höhepunkt feierte sie in der Feministenbewegung der 1970er. Ein hoffnungsvolles politisches Zeichen, dass die Farbe nun erneut ihren großen Auftritt bekommt?