Weiße Sneaker sind over: Hier sind die neuen, bunten Modelle für jedes Budget!

Nicht zu glauben, aber ich habe mich an der Nicht-Farbe Weiß so satt gesehen, wie es nur geht. Der Siegeszug weißer Sneaker erfasste auch mich mit dem Revival des Stan Smith mit voller Wucht. Das ist in etwa drei Jahre her. Seitdem hat inzwischen wohl jede*r zweite Bundesbüriger*in einen weißen Lederschuh im Schuhregal stehen und man kann ruhigen Gewissens von einer Pandemie reden. Denn ich denke, es sieht nicht nur bei uns so aus.