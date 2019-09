Balenciaga bringt den Krankenhausschuh nach Paris

Oops they did it again - diejenigen, die gestern die Balenciaga-Show in Paris verfolgt haben, kamen nicht drumherum sich die Augen zu reiben. Denn nach der neu aufgelegten Version der Ikeatasche , die Balenciaga erst im Frühjahr launchte (Preis: um die 500 Euro), trugen die Models nun Plateau-Crocs. Verziert mit Christbaumkugel-ähnlichem Kitsch. Chefdesigner Demna Gvasalia , der schon bei Vetements mit DHL-Tshirts begeisterte (oder schockierte), äußerte gegenüber der Vogue UK, dass er den Croc für einen sehr innovativen Schuh hält: „Es ist ein leichter Schuh, der aus einem einteiligen Schaum gefertigt ist. Diese Art von Technik und die Arbeit mit ungewöhnlichen Materialien ist very Balenciaga."