Das hier geht raus an alle, die Mitte / Ende Zwanzig sind, prekär in einer Großstadt leben, einen Lebensstil fahren, den sie sich eigentlich nicht leisten können und in deren Sprachgebraucht Worte wie "Rente", "Bausparvertrag", Stiftung Warentest" und in manchen Fällen auch "Kinder" schlicht nicht existieren. Wir blenden die Realität gerne aus und konzentrieren uns auf das Schöne im Leben, gerne in Form von Konsum. Wir sind ironisch, aber dabei auch immer ein wenig sad, weil wir wissen, wie die Wahrheit aussieht. Aber irgendwie sind wir auch fein damit, weil es gerade ganz gut funktioniert und man auch nicht permanent in Sorgen ertrinken kann. Der britische Grafikdesigner Reilly hat dieses Lebensgefühl der Millenials in Logos gepackt und paart Lidl mit Lanvin oder A.P.C. mit UPS. Während Vetements uns etwa mit dem DHL T-Shirt unsere kopflose Logolust eiskalt vor den Latz geknallt hat, geht Reilly das ganze Thema etwas ökonomischer an und lässt unsere glamouröse Welt mit der Wahrheit beziehungsweise dem Alltag verschmelzen. Gleichzeitig greift er jedoch auch wieder die Realität auf, haben doch Kollaborationen wie Supreme und Louis Vuitton oder die Taschen in Großmarktoptik von Balenciaga schon einen Schritt in diese Richtung gemacht. Ein wenig deep könnte man sich fragen, ob Luxus und Mainstream nicht schon dabei sind zu verschmelzen? Denn ganz ehrlich? Wir ALLE würden eine Kollaboration von Chanel und Champion ziemlich abfeiern. Reilly sagt selbst: