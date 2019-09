Vielleicht tun wir ihr aber auch Unrecht, wenn wir sie immer nur mit der Lieblingsfarbe kleiner Mädchen und der Unsicherheit einer ganzen Generation gleichsetzen. Vielleicht ist der Erfolg von millennial pink auch weniger durch sein Äußeres als vielmehr durch die Idee dahinter zu erklären. Fakt ist: Neben all dem scheinbaren Kitsch ist millennial pink auch eine Art Nicht-Rosa und alles andere als Barbie, Kaugummi oder Prinzessin. Vielmehr sehen andere in ihm sogar ein farbgewordenes Synonym für alle Ideale, die der zeitgenössische Feminismus in der letzten Zeit so hervorgebracht hat: unerschrockene Weiblichkeit bei gleichzeitiger Befreiung von den zwanghaft gesellschaftlichen Ketten der Vergangenheit. Hat dieser zurückhaltende, unschlüssige Farbton also vielleicht sogar eine ziemlich klare Botschaft, ist gar als Statement zu verstehen? Auch das wäre möglich (alle Optionen offen halten, auch klar)! Der zeitgenössische Feminismus hat jedenfalls schon lange keine Angst mehr vor der Gendering-Falle. Im Gegenteil: Frauen stehen in vollen Zügen zu ihrem Dasein und fordern darüber hinaus sogar regelrecht die Rückbesinnung auf alte Traditionen, wenn es um den weiblichen Körper und seine Gesundheit geht. Weiblichkeit wird per se nicht einfach neu definiert, sondern vielmehr anhand althergebrachter Ansätze neu aufgelegt. Erlaubt ist dabei, was gefällt und Spaß macht – ohne Angst vor Konsequenzen wie die unnötige Stigmatisierung solcher Erscheinungen. Warum also nicht eine Farbe, die mindestens so unaufgeregt lässig ist und dabei gleichzeitig für so viel Kontroverse sorgt, wie die Generation Y selbst, als Schlüsselmotiv wählen? Denn neben all dem Wankelmut, an Selbstbewusstsein mangelt es uns Millennials ganz offenbar nicht! Da scheint es plötzlich auch nicht mehr allzu absurd, wenn wir allen voran mit rosafarbener Flagge in die Revolution ziehen, oder? Vielleicht ist es an der Zeit nicht jeden Trend immer nur durch die rosarote Brille zu sehen, sondern hin und wieder zu hinterfragen oder aber einfach mit etwas mehr Gelassenheit hinzunehmen.