Die Ära der neuen Popstars

Die frühen 2000er stehen ja für viele Phänomene. Einige von ihnen feiern zum Leidwesen mancher und zur Freude anderer gerade ihre Renaissance (Hüfthosen, Bauchnabel-Piercings, Tribal Tattoo – we are looking at you!). Doch was die Hits, die wir hören angeht, fahren wir jetzt einen ziemlich anderen Kurs. Das zeigt schon ein kurzer Blick in Spotify’s „Today’s Top Hits” Playlist. Popmusik hat sich in den letzten Jahren nämlich maßgeblich verändert und das haben wir einer neuen Generation von Musiker:innen zu verdanken.