Warum sich alle über das Motto der Met Gala 2023 aufregen

„Dieser Mann… war tatsächlich wahnsinnig talentiert, doch nutzte seine Plattform auf hasserfüllte Art aus, vor allem gegenüber Frauen, und das bis zum Ende seines Lebens. Er zeigte keine Reue, wollte nie etwas wiedergutmachen, entschuldigte sich nie und bot den Gruppen, die er angegriffen hatte, auch nie seine Hilfe an. Für seine grausamen Attacken gab es nie eine Erklärung“, schrieb Jameela Jamil auf Instagram. „Sorry, aber nein. Wir leben nicht mehr in den 90ern. Wir haben nicht so hart gegen all das gekämpft, nur um all unsere Mühen jetzt aus dem Fenster zu werfen, bloß weil irgendein weißer Typ ein paar hübsche Klamotten für die dünnen [Models] entworfen hat.“