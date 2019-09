Als wichtigen Faktor bezeichnet Baghunter-Chefin Evelyn Fox Plattformen, die sich auf Second-Hand-Designerteile spezialisiert haben und Chanel-Taschen einer breiteren Masse zugänglich machen. Wie sehr sich ein Kauf lohnen kann, zeigt der Vergleich mit einer Immobilieninvestition in den USA: Der Return on Investment, also das Verhältnis des Wertgewinns im Vergleich zu dem Preis, den man gezahlt hat, liegt bei bei einem Hauskauf bei 7% – bei der 2.55 sind es 70.Auch für die Boy Bag, die Chanel in seiner Herbst/Winter-2011-Kollektion zum ersten Mal vorgestellt hat, wird eine Wertsteigerung vorausgesagt. Die komplette Analyse ist hier zu finden. Investieren ist in dem Fall also nicht nur ein Begriff, den man benutzt, um den Preis ein bisschen weniger schmerzhaft zu machen – es ist tatsächlich was dran und kann sich auch noch richtig lohnen.