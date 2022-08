Ist es jemals okay, wenn hetero Schauspieler:innen queere Rollen spielen?

Das sieht Johnson auch so. „Ich will nicht, dass mir irgendwer vorschreibt, ich könnte nur Geschichten darüber schreiben, was als ‚meine Eigenschaften‘ angesehen werden“, meint Johnson. „Wir sind so viel mehr! Leider leben wir in einer Gesellschaft, in der es keine gleichberechtigte Repräsentation, keine gleichberechtigten Chancen gibt. Nicht alle verstehen, wie es ist, mit der eigenen Gender-Identität oder Sexualität zu hadern.“ Es macht einen riesigen Unterschied, ob jemand aus einer Randgruppe in die Rolle einer privilegierten, dominanten Identität schlüpft – oder andersrum.