Was das Timing angeht, hätte der Release von Shang-Chi keinen besseren Zeitpunkt wählen können: 2020 äußerten sich Menschen of color in der TV- und Filmbranche dazu, wie wichtig echte Repräsentation in ihren Projekten ist. Quasi gleichzeitig wurde ein Großteil der Welt von einer antiasiatischen Welle überschwemmt, als rassistische Reaktion auf die fortwährende Corona-Pandemie, was zu immer stärkerer Diskriminierung der asiatischen Community rund um den Globus führte. Obwohl die Produktion von Shang-Chi wegen genau dieser Pandemie verzögert wurde, hätte der MCU-Film mit dem September 2021 kaum einen besseren Zeitpunkt für sein Erscheinen erwischen können – als hätte das Universum gewusst, dass wir jetzt dringend eine:n asiatische:n Superheld:in gebrauchen können. Dieser Wunsch spiegelt sich auch an den Kinokassen wider: Allein in den USA fuhr der Film an seinen ersten vier Tagen fast 95 Millionen Dollar ein; ein neuer Rekord am Wochenende rund um den Labor Day.